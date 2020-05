Calatrava interessado em urbanizar quinta senhorial no Barreiro

A venda da Quinta do Braamcamp, um terreno de 21 hectares, à beira-Tejo, no Barreiro, com casa senhorial em ruínas e uma antiga fábrica de cortiça abandonada, despertou o interesse do autor do projecto da Gare do Oriente, símbolo da nova zona da cidade de Lisboa que nasceu com a Expo-98. A Calatrava Grace, empresa do arquitecto e engenheiro espanhol é uma das duas empresas dispostas a pagar o valor base de cinco milhões de euros para a compra da quinta, onde o Barreiro espera que possa nascer o primeiro hotel do concelho e um conjunto imobiliário capaz de gerar investimento, emprego e turismo.

