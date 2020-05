Deixar o pijama e sair à rua com roupa confortável

Se, durante a quarentena, as mulheres se preocuparam pouco com a sua imagem, agora que a vida vai retomando a “normalidade” aos poucos, está na hora de deixar o pijama e de se aprimorar mais um pouco, não só pela sua imagem, mas porque acredito que quando nos arranjamos e nos sentimos bonitas a nossa auto-estima cresce e, consequentemente, sentimo-nos mais animadas e com força para encarar este recomeço.

Deixo ainda algumas recomendações:

Se quer andar arranjada, sem perder a comodidade, opte por tecidos confortáveis, que lhe permitam a liberdade de movimentos (fato de treino não está incluído!);

Talvez não seja boa ideia começar já a usar saltos muito altos, depois de ter passado tanto tempo, em casa, com calçado mais confortável. Opte por sapatos rasos que a vão fazer sentir-se bonita e poderosa mas, se preferir, as sapatilhas também são uma boa opção. Se escolher os ténis, certifique-se de que acrescenta outro elemento mais feminino e chic, como um colar, brincos, etc.;

Os vestidos são uma óptima opção para esta rentrée porque são peças bastante versáteis e pode usá-los com vários tipos de sapatos;

Compre com consciência. Se não comprou nada durante a quarentena, não precisa de ir comprar tudo agora. Pense em peças que vão tornar o seu guarda-roupa mais versátil, que se conjugam com o que já tem no roupeiro;

Apoie as marcas locais. Agora, mais do que nunca, é altura de ajudar a economia nacional, para que saiamos todos desta crise com mais facilidade. Em Portugal existem muitas marcas com peças lindas (encontra algumas nestas sugestões) e com óptima qualidade. Escolha as que vão ao encontro do seu estilo pessoal.

A minha proposta são duas sugestões de looks que são #MadeInPortugal, sobretudo, para que a nossa economia não pare e possamos apoiar o que de bom se faz no país.

Look 1

vestido OH, MONDAY! // botins PALLAS // carteira AMÊ MOI // brincos JULIANA BEZERRA

Foto DR

Look 2

jeans SALSA // blazer OH, MONDAY! // sapatos ALAMEDA TURQUESA // carteira LA PETITE SARDINE // brincos JOANA MOTA CAPITÃO

Foto DR

