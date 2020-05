Sofia Sustelo: “Planear facilita a vida e ajuda a poupar tempo e dinheiro”

Continuou a sair de casa para a Incubadora de Artes de Carnide, em Lisboa, por ser a única no espaço, e continuar a produzir peças de cerâmica. Isso ajudou a passar os dias, longe dos amigos e sem o cinema. Não sentiu falta das pipocas, mas está desejosa de voltar a saborear o Algarve.

Mais A carregar...

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Ir até à casa dos meus pais no Algarve, em Boliqueime, dar um longo passeio pela praia, comer um Dom Rodrigo e beber um bom sumo de laranja fresco. Matar saudades da família e dos amigos.

Aos poucos, regressar às minhas rotinas e aos projectos profissionais, principalmente os que ficaram em standby. Tinha iniciado a parceria com uma marca de velas vegetais para a qual estou a fazer a base dos copos das velas, e a desenvolver uns suportes para outra marca portuguesa de plantas. Estes trabalhos implicavam contactos e deslocações e tiveram de aguardar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Assim que for possível, quero muito ir ao cinema, um dos meus hobbies preferidos. À falta da sala de cinema, acabei por ver poucos filmes e comecei a espreitar algumas séries, como o Big Little Lies e o Abstract – The Art of Design. Agora estou curiosa com o Chef’s Table.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

Não se pode dizer que tenha passado a valorizar, porque já valorizava antes, mas esta foi uma boa época para relembrar o valor da amizade e dos laços que me ligam aos outros. Os amigos, que através das tecnologias estiveram sempre próximos, estando em Cascais ou na África do Sul, sozinhos ou com filhos, foram um grande suporte emocional. Chamámos-lhe a nossa “terapia”. Já dizia Epicuro que eles são um dos primeiros, mais baratos e mais importantes ingredientes da felicidade.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Continuar a manter o planeamento das compras para a casa e refeições que a quarentena me obrigou a fazer. Sempre fui desorganizada a esse nível e revelou-se um desafio. Antes, com o supermercado ao lado de casa, fazia compras para um dia ou dois e cheguei à conclusão que planear facilita a vida e ajuda a poupar tempo e dinheiro.