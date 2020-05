Rui Reininho: “Não sou tão poético para ficar contente com cangurus na cidade”

Com muitos espectáculos cancelados, o vocalista dos GNR anseia por um movimento a apelar ao consumo da música nacional como pão para a boca. Urge ultimar o novo disco feito à moda antiga, voltar aos sapatos de palco e que siga a banda.

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Mexer o cu. Tenho umas prioridades a tratar pessoalmente, sou presidente da Banda Filarmónica Matosinhos / Leça e é preciso reabrir a loja, a sede da associação, tratar da agenda da banda, avaliar se há hipótese de fazer espectáculos ao ar livre, muitos foram cancelados tal como aconteceu com os dos GNR. E quero rever o meu herdeiro o mais depressa possível, já que tenho estado impossibilitado de ir à capital do império.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

A conclusão profunda é que nada é assim tão urgente, imprescindível e imperdível. Tudo se perde, tudo se transforma. O egocentrismo não nos levava a lado nenhum em termos de humanidade. Sobrevalorizávamos muitas coisas e percebemos que podemos viver com pouco. Tenho trocado menos de sapatos já que os passos são quase sempre os mesmos e adoptei uma estética mais casual, mas voltarei aos sapatos de palco.

Eu e o cão temos feito os nossos percursos agrícolas, onde há menos gente. Passei a reparar nas moscas, nas árvores, nos sons cá de casa das maquinetas e tentei desligar todas as coisas eléctricas. Moro perto do aeroporto e, na ausência dos aviões, o silêncio tem sido um prazer ensurdecedor. Não tenho saudades do bulício da restauração, só tenho pena que os paladares não sejam tão diversificados. Não sou tão poético para ficar contente com cangurus na cidade...

Sinto uma angústia em relação às nossas vidas e dos que nos rodeiam, penso muito nisso, mas não sei como contactá-los sem dizer lugares-comuns. Quero ver quem tem a coragem de apelar ao consumo nacional para a cultura, não é só do supermercado. Fará sentido os milhões que se irão gastar com festivalões? A música nacional merecia mais consideração.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Ultimar um disco que iria sair agora, tenho de inventar uma data que seja mais favorável, é uma prioridade em Maio, mês de Maria e de Manel. É quase um recomeço. O meu primeiro disco saiu a 5 de Setembro de 1977 e este tem que ver com isso, feito de base por mim e pelo Paulo Borges, com uma nova editora. São 40 minutos à antiga, muito artesanal, o vinil, o peso das 180 gramas [do vinil], old school, em que não me apetece muito falar, dar entrevistas, quase sem os meios de comunicação, como no início. É um outro ciclo, já ia ser. Espero estar com ânimo.