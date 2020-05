Pedro Pena Bastos: “Quero deixar um legado para uma sociedade mais saudável”

Enquanto não abre o Cura, o novo restaurante no hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa, foi cozinhando no Instagram para o mundo ver. A reclamar férias destes dias, teve tempo para pensar na receita de como apurar os sabores nacionais e mostrar como é fácil cozinhar com o que está no frigorífico.

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Visitar o Cura, que ainda está em fase de término de obras, o que acabou por ser um alívio neste cenário, porque assim podemos preparar toda a operação adoptando novas regras e, sem alterar o conceito de fine dinning, adaptar alguns detalhes.

E começar a planear o próximo destino de férias. Se nos próximos tempos iremos usufruir mais das muitas possibilidades que o nosso país oferece, lá para o final do ano, gostava de poder fugir para uma ilha da Grécia e ter umas merecidas férias, porque esta paragem não deixou que se sentisse esse descanso. E, claro, visitar alguns amigos e familiares. O ritmo de preparação do restaurante já não me permitia ter muito tempo e a ausência já vai prolongada.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

O tempo de qualidade em família, porque tive a sorte de podermos estar juntos e no campo, em contacto com a natureza de uma forma mais próxima do que nunca. Cheguei à conclusão que é fundamental para o meu equilíbrio e bem-estar. O ser humano precisa de mais contacto com os elementos para entender a sua posição no mundo, que é tão instável.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Publicar um livro de receitas e memórias, que já ando há uns anos a ganhar coragem e à espera de ter tempo para o fazer. Na verdade, mais do que um livro, quero que tenha uma forte componente digital, de forma a criar ferramentas que possam ser úteis e acessíveis a todos.

Eu não planeio refeições, faço as compras, aposto no que é local e da época, e depois ao abrir o frigorífico vejo o que posso fazer com aqueles ingredientes. O mais importante é que seja prático, fácil e equilibrado.

Ao mesmo tempo, quero deixar um legado para uma sociedade mais saudável. Se a nossa gastronomia não é tão visual e apelativa como outras, é rica em memórias e tradições, é aí que a nossa portugalidade sobressai e é a melhor forma de a darmos a conhecer.