Marta Crawford: “Fazem-nos mais falta os abraços”

Uma colher por dia foi o remédio prescrito no live diário, no Instagram, “Xarope para a Tosse”, com o jornalista Bernardo Mendonça. Com chapéus, música e copos de vinho Marta Crawford animou os serões de confinamento a falar de sexo. Juntou-lhe uma vela para celebrar o seu 51.º aniversário.

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Vou dar um abraço gigante aos meus filhos. No dia do meu aniversário, os meus filhos vieram ter comigo e cobrimo-nos com lençóis brancos, demos beijos e abraços, como no quadro de Magritte [The Lovers], matei um pouco as saudades, mas agora fazem-nos mais falta os abraços. E vamos todos dar um grande mergulho à “nossa” praia como se não houvesse amanhã. Sinto falta da natureza. Valeram-me os passeios diários com a Jackie [a cadela], com quem andei pela cidade, foi a única razão para sair à rua.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

O sentido comunitário e de cooperação com os outros, quer com pessoas conhecidas, quer com desconhecidas. O sentido de partilha e de entreajuda foi algo maravilhoso de se viver e assistir. Vi várias pessoas a fazê-lo e senti também essa necessidade. Uma semana antes do confinamento já tinha decidido oferecer uma primeira consulta de sexualidade, dar apoio na minha área, naquilo que está ao meu alcance.

Inicialmente, percebi que as pessoas estavam mais preocupadas em correr para os supermercados e acompanhar as notícias, duas semanas depois começaram a aderir. Mas até nos pequenos gestos, fazer a ronda de telefonemas para saber quem precisa de alguma coisa. Ganhou-se um espírito bairrista, quase de aldeia de entreajuda, que espero que perdure. Foi bom perceber que não estamos só a olhar para o umbigo.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

O meu desejo é avançar para produção da primeira exposição do MUSEX - Museu Pedagógico do Sexo, prevista para este ano, no Palácio dos Anjos, em Algés, e que devido ao confinamento foi adiada para data a determinar. O MUSEX é o meu grande e querido projecto de vida, há 12 anos que está a ser pensado e desenvolvido, e é curioso como alguns projectos demoram tanto a concretizar-se.

Esqueço-me de que é sobre sexualidade e ainda há muitos macaquinhos no sótão, por isso faz tanto sentido um museu do sexo, para crianças, jovens e adultos, um museu com programação para todos de forma pedagógica, envolvendo a comunidades, as associações, as escolas, elevando a arte em torno do tema da sexualidade. A pressa é relativa, mas quero que comece a entrar na fase de produção, de ver os artistas envolvidos a começarem a trabalhar.