Margarida Marques de Almeida: “Não deixar para amanhã o que posso dizer hoje”

Foi um desafio conciliar o teletrabalho com as brincadeiras do filho Manuel. Chegou a desejar ter um bunker para se conseguir isolar por completo, por uns minutos. Passou o tempo todo de olho nos pais, por videochamada, mas não é o mesmo que estarem juntos...

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Visitar os meus pais. Nunca passei tanto tempo sem estar com eles, apesar de falarmos por videochamada várias vezes por dia, mas sobretudo o neto sente muito a falta deles. Também tenho imensas saudades de ir à praia e dar um passeio.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

Sou uma pessoa muito positiva, tento sempre ver o lado bom de tudo na vida. Acho que todos passámos a valorizar mais a nossa saúde e o tempo de qualidade que passámos com os nossos. Os meus pais acabaram por estar mais presentes no dia-a-dia, passaram a assistir a algumas rotinas.

O meu marido, que chegava tarde muitas vezes por causa do trabalho, teve oportunidade de acompanhar mais o Manuel. E, no dia-a-dia, foi ver como as crianças gostam das coisas mais simples, que não são precisos mais do que lápis, canetas e brinquedos. O meu filho gosta de interpretar personagens e transforma tudo numa história. Adora ir ver as formigas, os bichos-de-conta, observar as abelhas, nos passeios de bicicleta. Até aspirar, varrer o chão, limpar vidros, tudo o que me vê fazer quer imitar. O que se perde na concentração ganha-se nas brincadeiras e estende-se o horário de trabalho depois de jantar para compensar.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Não deixar para amanhã o que posso fazer hoje ou o que posso dizer hoje a alguém de quem gosto, porque há tantos imprevistos que mudam a vida num instante. Três dias antes de ficarmos em casa, lancei a minha marca de roupa feminina, a Oh, Moday! e agora tenho de a reavivar, lançar novas peças e comunicar. Durante este período parei o consumo e achei que não era oportuno, estive a construir a comunidade, agora é tempo de investirmos no nosso guarda-roupa e de dar novo fôlego ao negócio.