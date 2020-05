Marco Horácio: “O humor e o riso podem ser uma vacina contra a pandemia”

Durante o Estado de Emergência fez as malas e mudou-se de Paço d’Arcos para Queluz, sem ir mais longe do que a sua rua para a corrida diária. Era urgente continuar a fazer rir Portugal e assim nasceu o programa da TVI A Vida Lá Fora, feito dentro de portas com a prata da casa.

Mais A carregar...

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Visitar o meu pai. Quero ir com o meu filho Guilherme a Vieira de Leiria e almoçarmos os três, um belo peixe grelhado, na Praia da Vieira, a ver o mar, para repor energias físicas e familiares. No regresso, passo na Marinha Grande e vamos visitar e jantar com a minha irmã Júlia e pôr os abraços e a conversa em dia e a risota ao jeito do humor [da família] Faustino. Com os cuidados que tiver de ser, mas importa que estejamos juntos.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

A capacidade que todos nós mostrámos ter para viver numa situação nova e difícil. A importância das artes na vida das pessoas, que com este confinamento se tornou vital. Sobretudo, o autoconhecimento que este isolamento nos veio dar. E a capacidade de ganhar novas rotinas dentro de casa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante este período, aconteceu uma mudança na minha vida profissional e poder criar de raiz um programa de humor para a TVI, em que cada um dos artistas que faz parte do elenco está em sua casa, tudo produzido à distância, veio provar que podemos sempre superar as adversidades se nos adaptarmos, porque a criatividade não tem limites.

O humor e o riso podem ser uma vacina contra a pandemia e poder partilhar isso com os portugueses foi o nosso contributo para ultrapassarmos juntos este período e vai continuar a ser para superarmos o que vem pela frente.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Ver o mar, sentir a maresia. Levar o meu filho a comer um bife à Portugália, a original, para recordar um dos primeiros sítios onde vivi em Lisboa. E voltar à mesa com os meus melhores de amigos para uma tão aguardada e já tradicional prova de vinhos. Comprar e plantar um limoeiro em casa de uma amiga, uma medida prometida durante o confinamento. E, claro, cortar o cabelo para, finalmente, tirar o gorro!