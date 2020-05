Márcia Gonçalves: “Manter o contacto com familiares e amigos”

Estes meses foram mais calmos para a nutricionista e blogger Márcia Gonçalves. Embora tenha continuado a alimentar a sua página com receitas saudáveis, as consultas de nutrição ficaram paradas. O recomeço é desejado para voltar às consultas, respeitando todas as regras de higiene e segurança que são exigidas num tempo em que não se pode dizer que o perigo já tenha passado.

Mais A carregar...

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Retomar a actividade laboral presencial (consultas de nutrição) dentro da nova “normalidade”, com todos os cuidados e recomendações práticas fornecidas pelas principais organizações de saúde nacionais e internacionais, tendo também presente que os meios de comunicação à distância serão uma ferramenta mais constante neste recomeço. Também vou tentar concluir algumas actividades práticas da minha tese de mestrado.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

O período de isolamento obrigou-me a parar algumas actividades, como a parte experimental da minha tese e, uma parte significativa das consultas, o que me permitiu ter mais tempo disponível para mim e para as actividades de que gosto, como a leitura, novas experiências na cozinha, estar com o meu irmão mais novo a jogar jogos de tabuleiro ou a desenhar…

Este período de confinamento fez-me valorizar esse tempo “não-produtivo”, que é tão importante numa perspectiva de bem-estar.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Já tenho vindo a pôr em prática, mas tenho tentado aproveitar realmente a proximidade que as redes sociais e outras aplicações de comunicação permitem para estar em contacto mais frequentemente com familiares e amigos, para perceber como é que estão a lidar com as dificuldades que o período de isolamento trouxe, quer em termos pessoais, mas especialmente, no meu círculo, em termos profissionais.