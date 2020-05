João Garcia: “Somos apenas mais um, não os únicos”

As montanhas podem esperar. Com os próximos trekkings ao campo base do K2, no Paquistão, e aos montes Mgoun e Toubkal, em Marrocos, e a ascensão à Kang Yatse, nos Himalaias, no horizonte, o monitor de alta montanha prepara a bicicleta para uma volta a Portugal

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Voltar à vida que conhecia, agora com mais prudência. É preciso aprender as novas regras do jogo, neste caso, as da profissão ligada ao turismo, tentar antecipar cenários, perceber se vamos precisar de um passaporte de saúde para poder viajar, se as pessoas vão ter um estigma de andar de avião.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

A liberdade, um dos factores mais aliciante na minha actividade enquanto alpinista, de decidir para onde vou, quando vou e ter bastante tempo para subir as montanhas. Isso é algo de que nunca abdiquei e que formou a minha vida, que me fez tornar um profissional liberal para não me cingir aos 22 dias úteis de férias, por ano, o que para mim não era suficiente.

Dentro de casa acabei por perder essa liberdade, embora com a noção de que era algo temporário e a luz ao fundo do túnel atenua um pouco a dor.

E percebi também que não somos os únicos com o poder de comandar tudo isto, que um pequeno vírus é capaz de reequilibrar temporalmente o planeta, somos apenas mais um não os únicos.

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Sair estrada fora sem destino, pegar na bicicleta e fazer uma volta por Portugal. Tentando manter as regras aconselhadas de distanciamento social e alguma assepsia, algo que nos ensinaram quando éramos miúdos e que, aos poucos, achamos que já temos as vacinas todas, que criámos anticorpos e não tomamos tanta atenção. Voltar à minha vida.