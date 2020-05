Álvaro Covões: “Enganem-se os que acham que vai chover ouro!”

Pensou que ia ter tempo para ler e ver filmes, mas tem sido uma pandemia de contactos e reuniões para saber quando vai voltar a ter público nas salas de espectáculos. Sabe que são precisas mais horas de trabalho para recuperar a economia. E só teme que haja um terramoto...

O que vai fazer assim que o confinamento terminar?

Tem sido um confinamento irregular devido às reuniões, a estudar todos os cenários possíveis para começar a trabalhar. Não sou artista, mas só quero voltar aos palcos, abrir portas, começar a montar espectáculos, exposições, ver o público a entrar.

Temos de olhar para 2020, porque ainda faltam dois terços do ano. As pessoas têm dificuldade em entender o que é um promotor de espectáculos, nós somos um pilar do ecossistema cultural, que envolve os recintos, os agentes, os artistas, os autores, os técnicos... Não queremos só salvar as nossas empresas, mas todos os parceiros que dependem da abertura de portas.

O que passou a valorizar durante este período de isolamento?

Ainda estive uma manhã a folhear uns livros, encontrei um almanaque de 1906, pensei que ia ter tempo para ler e ver filmes e passei o tempo todo a pensar como dar a volta a isto.

Aprendi que temos de ser mais exigentes com os políticos do mundo inteiro. Todos falhámos nisso, ninguém estava preparado para uma pandemia, no entanto a História repete-se, a última tinha sido em 1919 [a gripe espanhola], havia esta probabilidade. Tal como devíamos fazer, a seguir, uma reflexão sobre se estamos preparados para um tremor de terra com mais impacto, porque também não estamos.

Temos de aprender com os erros, mas temos de os corrigir. E vi este faz-de-conta com os mais velhos, porque é um custo pesado garantir os cuidados continuados e assistidos, empurrou-se para o sector privado e fechou-se os olhos ao não-cumprimento de regras... Se estamos cá, foi porque aqueles que hoje precisam de ajuda tudo fizeram para que existíssemos, devemos-lhes muito!

Uma medida a pôr em prática a curto prazo?

Trabalhar mais. As empresas estão a passar dificuldades e cabe a todos decidir se querem ajudar a salvar as empresas e os postos de trabalho, em todos os sectores. Vamos precisar de trabalhar mais uma hora por dia, 45 horas por semana para aumentar a produção, só assim vamos conseguir recuperar e pagar as dívidas. Os empresários também. Tem de ser um trabalho conjunto para recuperar a economia e o PIB nacional. Enganem-se os que acham que vai chover ouro!