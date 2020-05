Jardinagem online com o Jardim Botânico de Nova Iorque

De portas fechadas por causa da pandemia do coronavírus, o Jardim Botânico de Nova Iorque, EUA, abre janelas para os seus jardins.

Passeios e expedições virtuais, desafios ecológicos, conselhos e dicas para manter os canteiros vivos e de boa saúde, receitas saudáveis trazidas da horta, actividades para crianças e até vídeos e imagens dos ares da Primavera em directo do Bronx Park são algumas das ofertas semeadas online, no site do New York Botanical Garden (NYBG) e nas respectivas redes sociais, integradas no programa NYBG at Home.

A missão de educar, inspirar e fortalecer os laços com a natureza não fica por aqui: é também possível assistir a aulas online, através da plataforma Zoom e mediante inscrição paga, adquirindo e aperfeiçoando skills nos domínios da jardinagem mas também da pintura de flores, do artesanato, da botânica, da horticultura, do paisagismo ou dos arranjos florais.

Bem a propósito da época que vivemos, e usando as forças da natureza na gestão do stress e da ansiedade, há ainda sessões de hortoterapia e dicas sobre o cultivo básico dos produtos hortícolas, seja numa horta convencional ou num terraço urbano.

O catálogo dos cursos e outras informações para inscrições estão disponíveis aqui.