Um domingo de sol após o fim do estado de emergência

Este domingo de sol, o primeiro dia após o fim do estado de emergência em Portugal, convidou a passeios e banhos um pouco por todo o país. Mas embora o estado de emergência tenha terminado, manteve-se a proibição de circular entre concelhos.

Em Vila Nova de Gaia e Matosinhos havia muita gente a caminhar, mas pouca a fazer praia ao início da tarde deste domingo. Em Carcavelos, os termómetros chegaram quase aos trinta graus Celsius, mas a praia esteve também deserta.

Um pouco por todo o país, as autoridades encarregaram-se do patrulhamento das praias e fiscalizaram a circulação dos veículos. A regra continua a ser manter o distanciamento social e, ao sair, fazê-lo com cautela e com protecção.

Veja aqui algumas imagens recolhidas pelos fotojornalistas do PÚBLICO neste domingo de sol.