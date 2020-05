Os Rolling Stones têm seis concertos para oferecer no YouTube

Chama-se Extra Licks a nova série de concertos que os Rolling Stones vão disponibilizar, a partir deste domingo, no seu canal de YouTube. A banda decidiu oferecer a um mundo confinado pela pandemia de covid-19 uma selecção das suas melhores actuações: seis, no total, ao ritmo de uma por domingo até 7 de Junho. O primeiro episódio conta com material do filme Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America, de 2016, e será disponibilizado a partir das 20h (hora portuguesa).

The Stones have just announced ‘Extra Licks’ - a series of special past performances streaming worldwide every Sunday exclusively on YouTube!

Starting Sunday May 03 8pm BST/12pm PT/3pm ET for six weeks - set a reminder: https://t.co/I8gCiFcdXH #StayHome & rock #WithMe #ExtraLicks pic.twitter.com/pwZu2zLNAF — The Rolling Stones (@RollingStones) May 1, 2020

Da nova série, o contributo dos Stones para a campanha #StayHome que o YouTube lançou para estes tempos de pandemia, constará material até aqui inédito em formato digital, garante a Universal. Outra das digressões contempladas será, anunciou já a banda de Mick Jagger, a tournée Voodoo Lounge, que passou pelo Estádio de Alvalade, em Lisboa, a 24 de Julho de 1995. Cada concerto permanecerá uma semana no canal e será retirado com a estreia de cada novo episódio.

A partir do seu isolamento, cumprido entre Londres e Los Angeles, os Rolling Stones lançaram, no passado dia 23 de Abril, de surpresa, uma nova canção, Living in a ghost town, banda sonora para um mundo confinado pelo novo coronavírus (ainda que, como confessou Keith Richards, composta há mais de um ano). No YouTube, o vídeo do tema, o primeiro que a banda lançou em oito anos, já acumula mais de cinco milhões de visitas.

Quatro dias antes, os Rolling Stones (actualmente compostos por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood) haviam participado no festival online Together at Home, organizado por Lady Gaga, que angariou 118 milhões de euros, dos quais mais de 50 milhões serão doados à Organização Mundial da Saúde.