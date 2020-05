Abraham Poincheval e a arte do confinamento

Das galerias e salas de museus para a sua sala de estar em Marselha, Abraham Poincheval reconhece que a experiência que vivem actualmente as sociedades em todo o mundo poderia mudar a percepção do público sobre a sua própria carreira artística invulgar. Claustrófilo profissional, como se apresenta, o artista de 47 anos é um reconhecido “mestre do confinamento”. Antigo assistente da célebre artista sérvia Marina Abramovic, fã incondicional dos grandes aventureiros solitários como o cosmonauta Iuri Gagarin ou os ermitas da Antiguidade, o artista reconhece ter levado aos limites mais extremos a ideia de isolamento, de um buraco escavado no solo de uma galeria de Marselha onde permaneceu imóvel durante uma semana aos 21 dias que passou sentado a incubar uma dezena de ovos no interior do Palais de Tokyo, o centro de arte contemporânea de Paris.

