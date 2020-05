Missas deverão voltar a ser celebradas a 30 de Maio

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou, neste sábado, o regresso das missas comunitárias a 30 de Maio, depois de o Governo ter previsto a retoma gradual das celebrações após o final do estado de emergência.

“A data depende ainda da avaliação que o Governo se propõe fazer da situação, nesta primeira etapa do desconfinamento. As Dioceses insulares terão em conta as indicações das respectivas autoridades regionais”, refere um comunicado da CEP, citado pela agência Ecclesia.

A CEP nota ainda, no documento, que serão dadas em breve “indicações comuns sobre aspectos litúrgicos e medidas sanitárias a ter em conta nas celebrações e nos templos, as quais poderão ser utilizadas pelas Dioceses, em coordenação com as autoridades locais de saúde no que diz respeito aos procedimentos práticos”.

O comunicado destaca ainda que as celebrações dos sacramentos que implicam contacto físico deverão ser adiadas para o próximo ano pastoral. Nalguns casos específicos como o baptismo ou a unção dos doentes, os bispos católicos admitem que estas celebrações possam “ser realizadas com as devidas cautelas de saúde e normas de segurança”.

As missas, catequeses e outras celebrações de culto foram suspensas a 13 de Março por causa da pandemia de covid-19. A decisão da CEP foi tomada “em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde” e os bispos pediam que fossem utilizadas outras vias para celebrar as missas, como transmissões televisivas, radiofónicas e online.