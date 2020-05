O luto em dias de pandemia: “É uma partida que não existe”

A perda de um familiar ou amigo é sempre um período difícil e delicado para qualquer um. Mais ainda nos tempos atípicos de um país e mundo em estado de emergência no qual a necessidade de mitigar a propagação do vírus obriga a um adeus distante que ainda acentua mais a saudade. Ainda assim, quem fica guarda sempre memórias, e a partilha das recordações ajuda a homenagear quem partiu.

A despedida fria e “horrível” foi o momento que mais marcou Natália em todo o processo “em termos emocionais”. O funeral da sua mãe, Maria Afonso, foi “muito chocante” por “não haver cerimónia”, com um cemitério fechado, sem flores a alegrar campas. “É uma partida que não existe. Entrou o meu irmão, passados cinco minutos entrei eu, com muita distância. Só fomos sete pessoas”, conta. A falta de toques de conforto entre os que enfrentam a perda e o tempo sem poder visitar a mãe​ nos dias que antecederam a morte tornam mais difícil o momento do luto.

Natália não deixa de recordar a vida da mãe, “a matriarca da família”, presente sempre que os filhos precisavam – teve quatro – e que ajudava muito os seis netos (que lhe deram quatro bisnetos). Todos os domingos organizava almoços de família, e desde o falecimento do marido que visitava os filhos para fintar a solidão.

Era uma pessoa de ficar por casa, e desde nova que gostava muito de bordar. Natália recorda que a mãe manifestou várias vezes tristeza por nenhuma das filhas ter aprendido a arte.

Nasceu em Chaves a 17 de Janeiro de 1929, mas desde nova foi viver para o Porto com a família. Ao longo da vida, foi acompanhando o marido, ferroviário, pelos vários sítios a que a ascensão na profissão o levou. Conheceu-o, aliás, através do pai, também ferroviário.

Maria Afonso vivia há dois anos numa residência sénior em Ermesinde, para onde tinha ido quando começou a apresentar alguns sinais de demência.

Foi submetida a testes para covid-19 apesar de não ter apresentado sintomas, depois da confirmação de um primeiro caso no lar. O resultado veio positivo, e uns dias depois Maria Afonso foi levada para o hospital depois de ter tido um AVC. Ainda voltou ao lar, quatro dias depois, mas acabou por falecer em 3 de Abril.

Para Maria do Carmo, a morte da mãe, Isabel Faustino, foi uma situação “muito cruel”. “Não a pude ver, não me despedi”, conta a filha. A parte mais difícil foi a falta de uma despedida decente, devido às restrições impostas pelo estado de emergência.

Isabel Faustino, de 77 anos, ficou infectada no Hospital Eduardo Santos Silva, onde já estava internada desde 24 de Fevereiro devido a uma infecção numa perna. A família tinha informação diária sobre o estado de saúde da mãe e pôde visitá-la até 7 de Março, dia em que o Governo suspendeu visitas a lares e hospitais.

Em 27 de Março, Maria do Carmo recebeu uma chamada da Direcção-Geral de Saúde a informar que a mãe tinha tido um teste com resultado positivo para covid-19. Desde esse dia, a família não conseguiu saber de mais nada sobre o estado de saúde da mãe até 31 de Março, menos de 24 horas antes de receberem a chamada a confirmar o falecimento, na manhã de 1 de Abril.

Isabel Faustino nasceu em Vila Nova de Gaia a 20, de Novembro de 1942, e viveu toda a vida em Grijó. Mãe de sete filhos, trabalhou toda a vida como doméstica, chegando a ter de levar consigo os filhos pequenos enquanto andava na lavoura.

Na memória dos sete filhos (que lhe deram também 12 netos e cinco bisnetos), fica uma mãe que dizia ter uma vida que “dava para um romance”, sempre uma boa pessoa e pronta a dar “a sua própria camisa” para ajudar os outros, descreve Maria do Carmo.