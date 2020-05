Crianças com mais de seis anos e educadores vão ter de usar máscara nos estabelecimentos educativos

A directora-geral da Saúde anunciou este sábado que as crianças acima dos seis anos terão de utilizar máscaras nos estabelecimentos educativos. Todos os adultos que trabalhem em creches, pré-escolares ou ATL também vão ter de as utilizar, entre outros “meios de protecção individual”.

Sobre a reabertura de creches e das escolas para os alunos de 11.º e 12.º anos, Graça Freitas explicou, na habitual conferência de imprensa diária, que, apesar de serem grupos etários diferentes, as especificações gerais serão transversais, mas com especificações distintas. A directora-geral acrescentou ainda que o Ministério da Saúde está a trabalhar com o Ministério da Educação para “programar de forma segura” o início das actividades.

Nas creches, que reabrem a 18 de Maio, vai existir um plano de testagem para os educadores, a ser desenvolvido nos próximos dias e assistido, na medida dos possíveis, pelo Ministério da Saúde.

Será também dado “uma grande ênfase” às medidas de prevenção, como é o caso do reforço da limpeza de equipamentos e superfícies para prevenir a contaminação por via indirecta.

Cerca de 29 mil trabalhadores de mais de 2.000 creches vão ser testados ao novo coronavírus, que causa a doença covid-19, num programa nacional de rastreio que se inicia no sábado, anunciou na sexta-feira o Governo.