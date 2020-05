Acidentes na estrada baixaram ainda antes do estado de emergência

O número de acidentes com vítimas (feridos ligeiros, graves ou mortes) diminuiu em Portugal no primeiro trimestre de 2020. Em comparação com o período homólogo de 2019, houve menos 1303 acidentes com vítimas (-16,2%), menos 35 mortes (-29,9%), menos 82 feridos graves (-16,8%) e menos 1615 feridos leves (-16,7%), de acordo com os dados divulgados no relatório de sinistralidade e fiscalização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

As descidas acentuadas são explicadas pela declaração do estado de emergência a 19 de Março por causa da pandemia de covid-19, que obrigou muita gente a ficar em casa e levou a “significativas reduções no tráfego e na sinistralidade rodoviária”. De 19 a 31 de Março, “todos os indicadores de sinistralidade apresentaram uma tendência decrescente muito acentuada, quando comparados os dados de 2020 com os dados dos últimos quatro anos.

Em relação a 2019, houve menos 865 acidentes com vítimas (-72,5%), menos 12 vítimas mortais (-76,5%), menos 40 feridos graves (-66,7%) e ainda menos 1065 feridos leves (-74,9%).

Apesar disso, a análise da ANSR do período anterior à entrada no estado de emergência, de 1 de Janeiro a 18 de Março, mostra que até então já se verificava tendência decrescente de todos os indicadores. Em relação ao mesmo período do ano anterior, foram registados menos 438 acidentes com vítimas (-6,4%), menos 22 mortes (-22%), menos 42 feridos graves (-9,8%) e menos 550 feridos leves (-6,7%).

O relatório do primeiro trimestre do ano apresenta também dados de fiscalização, dando conta de “cerca de 32,5 milhões de veículos” fiscalizados, um aumento de 58,9% face ao primeiro trimestre de 2019, que resultaram na identificação de mais de 353 mil infracções, mais 2%.