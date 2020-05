Salvar a TAP é uma questão de soberania

Não tenhamos medo das palavras, nem vivamos com fantasmas do passado. A saída da crise económica imporá medidas frontais e corajosas e a recusa de tabus e preconceitos ideológicos. Digo isto a propósito das reacções acaloradas contra as declarações sobre a TAP do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na audição da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República, que provocaram também reacções favoráveis. O BE aproveitou para dar o passo em frente e entregar no Parlamento um projecto de lei para nacionalizar a companhia aérea, na sequência de posições anteriores deste partido, bem como do PCP.

