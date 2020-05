Normalidade

O estado de emergência termina amanhã. Mas não significa que estejamos livres para viver como era habitual. Neste contexto, aposto convictamente que mais de 50% dos cidadãos consideram que não é necessário usar máscaras, viseiras ou qualquer outra protecção. Essa percentagem da população entende que não está infectada pela covid-19 e, por isso, procedem do mesmo modo como na prevenção rodoviária. Os acidentes só acontecem aos outros. Portanto, eu (0 tal cidadão) estou imune a qualquer infecção ou epidemia e daí poder viver livremente sem quaisquer restrições. Esquecem-se que, onde existem comunidades vulneráveis todos os cuidados serão necessários para evitar surpresas inesperadas. Não têm a noção que o desconfinamento deverá ser gradual, assimétrico e coordenado. Caso contrário, se não cumprirmos as regras, teremos de voltar ao isolamento. Haja autoridade e bom senso para informar que as regras estabelecidas são para ser, por todos, cumpridas e respeitadas.

Diamantino Reis, Portimão

Os grandes responsáveis seremos todos nós

A partir de 3 de Maio começara a abertura de algumas actividades que têm estado encerradas. Mais do que nunca o respeito pela saúde dos outros e de nós próprios é essencial para que não possamos ter a possibilidade de ficarmos perante uma situação grave e problemática. É tempo de cada um fazer a sua parte para bem de toda a sociedade. O que de bom vier a acontecer, ou de mau, será fundamentalmente da responsabilidade de cada um de nós. Oxalá estejamos à altura desta prova de responsabilidade e civismo que a todos nós é exigida. Oxalá não haja demasiados irresponsáveis. Oxalá.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Taxa de protecção civil

Neste tempo de pandemia, lembramo-nos da taxa de protecção civil que foi recentemente abolida. Nas receitas das autarquias havia a cobrança da taxa, que o Tribunal Constitucional considerou organicamente ilegal, segundo percebi. Foi uma perda para a protecção civil e que, em algumas autarquias, chegou a 20 milhões de euros, como em Lisboa. E como uma taxa dessas dava hoje jeito, nas situações de calamidade pública, como a que estamos a passar. Seria uma primeira linha imediata de socorro monetário, que foi para isso que foi criada.

Lembramo-nos que uma das pessoas que foi frontalmente contra foi o actual bastonário da Ordem dos Advogados. Na realidade, os proprietários contestaram a contribuição. Luís Menezes Leitão, então presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, disse que o Governo estava a tentar contornar a decisão do TC, que considerou ilegal a taxa aplicada por alguns municípios. Pois essa taxa hoje em dia seria uma dádiva, entre outras, e para isso é que a mesma foi criada. Andamos, e bem, a fazer donativos para construir hospitais de campanha, e ventiladores, reunindo umas centenas de milhar de euros, e só aquele montante, recolhido em Lisboa, daria para centenas de ventiladores, e vários hospitais de campanha. Temos vistas curtas, sempre tivemos, o defeito sempre foi esse. Portugal pequenino. Aqui um exemplo.

José Pinho Coelho, Porto