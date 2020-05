1.º de Maio – assim se vê a força do PC

Aquilo que me interessa discutir nas comemorações autorizadas do 25 de Abril ou do 1.º de Maio não é a questão da saúde pública. Não creio que se venha a detectar um surto de covid na zona de São Bento porque 100 pessoas comemoraram juntas a revolução dos cravos, nem me parece provável que as modestas acções de rua da CGTP conduzam a um pico de sindicalistas nas enfermarias do Curry Cabral. O ponto central nada tem a ver com as consequências médicas destas excepções, mas com as excepções em si mesmas. Ou seja, com o facto de o Governo permitir no seu círculo mais próximo (partidos, deputados, centrais sindicais) aquilo que proíbe a todos os outros.

