O PÚBLICO no pós-estado de emergência

Poucos dias depois de se perceber que o país se confrontava com a nova e incerta ameaça das primeiras infecções da covid-19, o PÚBLICO tomou uma decisão importante: abriu todos os seus textos até então reservados aos assinantes e aboliu a paywall que limita o acesso de leitores a um número restrito de notícias.<_o3a_p>

O desafio que então se colocava exigia que suspendêssemos uma estratégia crucial para a nossa sustentabilidade económica em troca da prestação de um serviço público de particular sensibilidade e relevância. O acesso ilimitado à informação qualificada, cientificamente validada, isenta de sensacionalismo e preocupada em dar aos leitores conhecimento e meios para agirem responsavelmente sobrelevava nesses primeiros dias de Março qualquer outra questão atendível. <_o3a_p>

As semanas seguintes comprovaram a bondade desta opção. Os nossos assinantes perceberam o que estava em causa e não questionaram uma decisão que, na prática, lhes retirava os privilégios da exclusividade no acesso a uma grande parte dos textos. Milhares de leitores perceberam a importância do nosso gesto e os riscos que a crise colocava à sustentabilidade do PÚBLICO (e dos demais jornais nacionais) e tornaram-se assinantes. E, em números nunca vistos na história do nosso jornal, milhões de portugueses recorreram ao PÚBLICO para se informarem sobre a natureza do vírus e as suas implicações na saúde humana, sobre as decisões dos poderes públicos para o controlarem, ou sobre os seus impactes no emprego e na economia.<_o3a_p>

Sete semanas e três estados de emergência depois, essa urgência em fornecer informação com a chancela de qualidade do PÚBLICO reduziu-se. Os portugueses conhecem hoje melhor o vírus, os seus impactos e as melhores formas de se defenderem das infecções. A batalha ainda não está ganha, mas a forma como o país lidou com o primeiro choque da pandemia revela a existência de uma cidadania informada e responsável.<_o3a_p>

No regresso à normalidade possível, vai continuar a ser fundamental estar a par da evolução da covid-19. É por isso que o PÚBLICO se compromete a manter abertos todos os textos que ajudem as pessoas a defender-se dos contágios, que os ponham a par das respostas da ciência, ou que lhes permitam saber das medidas das autoridades com impacto no seu quotidiano. <_o3a_p>

Mantendo este compromisso, o PÚBLICO considera, no entanto, haver hoje condições para regressar ao modelo que reserva os seus textos mais profundos e mais qualificados aos seus assinantes. Este regresso explica-se pelas novas circunstâncias da pandemia, mas também por uma questão de princípio: numa sociedade aberta e livre, são os cidadãos que viabilizam o jornalismo de qualidade. E a única forma de o fazerem é adquirindo o jornal impresso ou assinando as edições digitais.

Com o fim do estado de emergência, o PÚBLICO recupera assim a partir do dia 4 de Maio as suas regras de acesso aos textos que publica. As notícias ou reportagens sobre a covid-19 que sejam essenciais para a protecção dos cidadãos e da saúde pública permanecerão abertas. Todas as notícias não exclusivas estarão disponíveis gratuitamente e sem limite para os leitores que se registarem. Mas os nossos artigos mais profundos ou as opiniões dos nossos colunistas serão de acesso exclusivo aos assinantes. <_o3a_p>

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Neste passo que aqui assumimos com transparência, contamos com a vossa compreensão. E com o vosso apoio. <_o3a_p>

Obrigado por estarem do nosso lado. <_o3a_p>

Director<_o3a_p>