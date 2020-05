Covid-19: Rússia anuncia quase 10.000 novos casos num só dia

A Rússia anunciou neste sábado ter registado quase 10.000 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Nunca tantos novos contágios foram referenciados num único dia naquele país. Com mais 9623 casos, o número de doentes com covid-19 é agora de 124.054, de acordo com os dados oficiais.

Nas últimas 24 horas morreram 57 pessoas, fazendo subir o número total de vítimas mortais da covid-19 para 1222. É uma mortalidade ainda baixa, em comparação com países como Itália, Espanha ou Estados Unidos.

O presidente da câmara de Moscovo indicou que mais de 250.000 moscovitas foram infectados com o novo coronavírus. “Segundo testes de triagem realizados em variados grupos da população, o número real de pessoas infectadas é de cerca de 2% da população total da cidade”, escreveu Serguei Sobianin no seu blogue.

Mas os números oficiais indicam que Moscovo conta com 62.658 casos da doença, constituindo de longe o principal foco da epidemia na Rússia. A população moscovita é oficialmente constituída por 12,7 milhões de pessoas, mas os números reais são sem dúvida superiores.

Sobianin declarou que Moscovo aumentou significativamente nas últimas semanas a sua capacidade para testar os habitantes, adiantando que a cidade tinha conseguido “conter a disseminação da epidemia” graças ao reforço das regras de confinamento e de outras medidas. Repetiu, no entanto, que Moscovo ainda não passou o pico da epidemia. “A ameaça continua a progredir”, disse o autarca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro russo da Saúde declarou na sexta-feira que o número de crianças infectadas estava a aumentar. Duas crianças morreram na Rússia devido ao novo coronavírus e o estado de 11 outras é considerado preocupante, adiantou.

A Rússia está em confinamento até 11 de Maio. Até o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, está com covid-19, e afastou-se das suas funções temporariamente para receber tratamento. Outros d0is ministros foram também contagiados.

A pandemia de covid-19 já fez mais de 235.000 mortos no mundo e infectou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios, segundo um balanço da agência AFP. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.