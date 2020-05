Covid-19: O mundo (ainda) tem saudades da América

Nos primeiros dias de Abril de 2009, o novo Presidente americano realizava a sua primeira viagem oficial à Europa para participar na cimeira do também recém-criado G20, uma espécie de G7 alargado às principais economias emergentes para ampliar a resposta à crise financeira que se abatera sobre o mundo no ano anterior e cujos efeitos devastadores cresciam a cada dia. As expectativas sobre os resultados da reunião estavam longe de ser as melhores.

