Faltava-lhes a natureza, por isso trouxeram-na para dentro de casa

Nasceu numa casa em Lisboa com um jardim grande, passou a infância rodeado de plantas. Mas foram os cactos e suculentas, naquela altura meio “atirados para um canto”, “esquecidos”, que o agarraram desde miúdo. “Há mais de 40 anos que tenho cactos e suculentas e é um bocadinho mais do que paixão, do que devoção”, confessa Luís Soares, hoje com 55 anos.

