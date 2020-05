Usa óculos? Estas são as novas regras nas ópticas depois do desconfinamento

O manual de procedimentos da Associação Nacional de Ópticos para os estabelecimentos de óptica determina que equipamentos e material sejam desinfectados a cada utilização e consultas com 45 minutos de distância entre pacientes para desinfecção do consultório. Uma parte destas lojas vai reabrir na segunda-feira, primeiro dia do plano de reactivação progressiva da economia.

Além disso, os pacientes devem usar máscaras obrigatoriamente durante a consulta, segundo o manual de procedimento e boas práticas da Associação Nacional de Ópticos em colaboração com a União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses na área da Optometria, divulgado este sábado.

Já o optometrista deve usar máscara, luvas e viseira ou protecção ocular específica, sendo que a máscara deve ser substituída sempre que se apresente húmida ou de quatro em quatro horas e a viseira deverá ser desinfectada. A associação recomenda ainda o uso de bata descartável ou um avental de plástico impermeável sobre a farda.

É ainda obrigatório o uso de consumíveis descartáveis, de uso único por paciente, nos testes optométricos.

Ainda segundo estas recomendações, o gabinete deve ser totalmente higienizado no início do dia e o chão limpo após cada consulta, com hipoclorito de sódio.

À entrada da loja, a associação recomenda que haja um local próprio para o cliente desinfectar as mãos e que não esteja mais do que um cliente em espera ou que seja colocada sinalização no chão com distância mínima de segurança.

Além disso, todos os equipamentos que não estiverem a ser utilizados devem ser protegidos por material descartável ou lavável e todos os equipamentos e material utilizados devem ser desinfectados após cada utilização.

No manuseamento de óculos para reparação deve ser desinfectado todo o óculo e lentes antes e depois do manuseamento, assim como “desinfectados todos os equipamentos, ferramentas e bancada de apoio antes e após a utilização entregar os óculos ao cliente na respectiva caixa de acrílico/box de trabalho”.

Já quando o cliente experimenta óculos estes devem ser desinfectados antes de voltar a guardar.

Também as superfícies de toque frequente devem ser limpas no mínimo seis vezes ao dia, sendo que os puxadores de porta devem ser limpos com mais frequência, cerca de uma vez por hora, recomenda a associação do sector.

Já o trabalhador que atende o público deve usar máscaras.

O protocolo indica ainda com minúcia como deve ser feita a limpeza dos espaços e mesmo os materiais a usar.

A Direcção-Geral da Saúde e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) acordaram este sábado um protocolo de cooperação para elaborar e divulgar recomendações de saúde, higiene e segurança no combate à covid-19 para o sector do comércio e serviços, tendo em vista a retoma gradual da actividade económica, a partir de segunda-feira.