Empresas passam a poder medir a temperatura dos trabalhadores

Para resolver uma divergência de opinião sobre a matéria que mantinha com a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), o Governo publicou este sábado legislação que esclarece de forma definitiva que as empresas podem realizar o controlo da temperatura corporal dos trabalhadores e impedir a entrada daqueles que registem “temperaturas superiores ao normal”.

O registo das temperaturas pela empresa, contudo, fica “expressamente proibido”.

No decreto-lei publicado em Diário da República onde são alteradas as medidas excepcionais e temporárias de combate à pandemia, o Governo dá resposta a uma das dúvidas que permanecia numa fase em que as empresas preparam o início do regresso à normalidade.

A possibilidade de se proceder à medição da temperatura corporal dos trabalhadores tinha motivado, por parte da CNPD, um parecer negativo, com esta entidade a publicar no passado dia 23 de Abril uma nota em que defendia que uma entidade empregadora “não pode” proceder à “recolha e registo da temperatura corporal dos trabalhadores ou de outra informação relativa à saúde ou a eventuais comportamentos de risco dos seus trabalhadores”, sendo essa tarefa apenas permitida a médicos no âmbito da medicina do trabalho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Governo manifestou logo de seguida um entendimento diferente sobre a questão, afirmando, num comunicado emitido pelo Ministério do Trabalho que a medição da temperatura corporal por parte das empresas é possível “desde que não seja guardado qualquer registo”. E anunciou que, para haver certeza jurídica – que foi também pedida pelas associações empresariais -, iria legislar sobre a matéria.

Foi isso que fez agora. No diploma publicado este sábado, o Executivo determina que “no actual contexto da doença covid-19, e exclusivamente por motivos de protecção da saúde do próprio e de terceiros, podem ser realizadas medições de temperatura corporal a trabalhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho”, esclarecendo ainda que pode ser impedido o acesso do trabalhar à empresa, “caso haja medições de temperatura superiores à normal temperatura corporal”.

No entanto, a legislação agora publicada deixa também claro que esta possibilidade dada às empresas “não prejudica o direito à protecção individual de dados, sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma”.