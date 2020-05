Como vai terminar a época dourada dos irmãos Inzaghi?

Tudo começa em San Nicolò, uma pequena localidade na província de Piacenza, no Norte de Itália. Os dois filhos de Giancarlo e Marina Inzaghi, Filippo e Simone, têm jeito para jogar à bola. Com o passar dos anos, a velocidades diferentes, os dois irmãos de San Nicolò foram deixando a sua marca no futebol italiano, ambos goleadores com títulos conquistados e com jogos na “squadra azzurra”. Pippo, o mais velho, sempre foi visto como o melhor dos dois e Simone, também um avançado de méritos próprios, nunca saiu da sombra do seu “fratello”. Só o conseguiu quando ambos passaram a ser treinadores. Simone tem feito da Lazio um credível candidato ao título, Pippo tem andado aos altos e baixos, mas tudo se encaminhava para que 2019-20 fosse uma época de glória para os dois. Só que o novo coronavírus aconteceu.

Continuar a ler