Não há artigo nem alínea da Constituição da República Portuguesa que o defina. Mas se Graça Coelho mandasse, a declaração teria força de lei: “Todos os trabalhadores têm direito a ser felizes.” Sentada no sofá de casa, em Coimbra, põe a manta nas pernas para acalentar o corpo, como se afastasse também o frio interior destes dias, e não oculta a emoção quando o assunto são direitos e deveres. Liberdade e falta dela. Para Graça Coelho, 62 anos, “o direito a ser feliz é o mais precioso de todos”, porque nele desembarcam todos os outros. E num mundo abalado por uma pandemia - onde milhares ficaram sem emprego, entraram em layoff, perderam rendimentos ou trabalham lado a lado com o medo -, repeti-lo é resistir. Neste 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, ela quer falar de liberdade. E do quanto valeu essa conquista.

