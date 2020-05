Governo quer crianças de famílias de risco de regresso à escola mais cedo

O Governo quer que as crianças entre os três e os 18 anos a viver em famílias de risco regressem à escola antes do final do ano lectivo. Esse regresso antecipado – independentemente de a criança frequentar o pré-escolar, os vários ciclos do ensino básico ou o secundário – deverá ser decidido como medida de protecção e vigilância das crianças em situação de maior perigo.

