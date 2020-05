Doentes com covid-19 podem ir ao dentista “no final da manhã ou da tarde”

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) emitiu esta sexta-feira uma orientação com os procedimentos a adoptar em clínicas e consultórios dentários em que estabelece que, em situações “urgentes e inadiáveis” e em caso de necessidade “imperiosa”, pessoas com suspeitas de infecção ou infectadas com o novo coronavírus podem ser atendidas e tratadas “no final da manhã ou da tarde, em horários específicos” de forma a evitar a “partilha” das salas de espera.

Com efeito a partir da meia-noite de domingo, a orientação da DGS estipula que deve sempre ser efectuada uma triagem prévia antes de um atendimento presencial, “por telefone, email ou outro meio”, para que o utente seja avaliado quanto à presença de sintomas sugestivos de covid-19. Se for esse o caso, a “consulta não deve ocorrer”, a não ser em situações urgentes e seguindo as regras acima descritas, especifica.

Em Março, o Governo suspendeu, por decreto, a actividade de medicina dentária, estomatologia e odontologia, à excepção das situações “comprovadamente urgentes e inadiáveis”, devido ao alto risco de contágio nos cuidados de saúde oral.

Agora, a DGS define nesta orientação os procedimentos a adoptar antes da consulta, durante a consulta e após a consulta, além das especificações relativas aos equipamentos de protecção individual e à limpeza e desinfecção dos espaços, além de recomendar a actualização dos planos de contingência e a formação dos profissionais.

Nas clínicas e consultórios devem ser disponibilizadas máscaras cirúrgicas aos utentes, caso estes não tenham máscara, e soluções à base de álcool e gel, refere o documento da DGS. Também devem ser retiradas das salas de espera as revistas, folhetos, máquinas de café e outros objectos que possam ser tocados por diversas pessoas. A DGS aconselha igualmente a renovação frequente do ar nas salas de espera.

Os profissionais de saúde são aconselhados a não usar adereços como anéis, pulseiras, colares, brincos, não ter unhas artificiais e estar equipados com material de protecção, que, nos casos de alto risco, inclui bata, máscaras FFP2 ou FFP3, óculos ou viseiras, luvas, toucas e protecções de calçado.

“Devido à proximidade com os utentes, os profissionais de saúde oral estão expostos a gotículas respiratórias e a aerossóis que podem ser criados durante os procedimentos, tornando o gabinete de consulta uma potencial fonte de transmissão do vírus”, justifica a DGS.