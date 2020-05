Covid-19: mais 18 mortes e 306 casos em Portugal

Portugal registou até esta sexta-feira 1007 mortes de covid-19, um aumento de 1,8% em relação às 989 confirmadas no dia anterior (mais 18 óbitos). Nas últimas 24 horas, foram detectados mais 306 casos, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1,2%. Há 25.351 casos identificados desde o início do surto.

Os números, divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de 892 pessoas internadas, das quais 154 estão nos cuidados intensivos (menos 18 do que no dia anterior).

Há 3828 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 29.756 estão sob vigilância das autoridades de Saúde. O número de pessoas recuperadas subiu para 1647 (mais 128 que no dia anterior). Uma pessoa é considerada “curada” depois dois testes negativos.

Nas mortes, 878 das 1007 vítimas estão acima dos 70 anos, cerca de 87%. O relatório dá ainda conta da morte de 88 pessoas que tinham entre 60 e 69 anos; 31 com idades entre os 50 e 59 anos; e 10 pessoas entre os 40 e os 49 anos (cinco mulheres e cinco homens).

A região Norte continua a ser a que concentra o maior número de casos, com 15.231 pessoas infectadas e 578 óbitos – 60% da totalidade dos casos e 57,4% das mortes. A segunda região mais afectada é a de Lisboa e Vale do Tejo, com 5939 casos confirmados e 202 vítimas mortais. A região Centro tem registados 3419 casos e 201 mortes, seguida da região do Algarve, com 331 infectados e 13 óbitos. O Alentejo assinala até esta sexta-feira 218 casos e uma morte. Os Açores e a Madeira são as regiões com menor número de casos, com 127 e 86, respectivamente. A Madeira é a única região sem mortes registadas.

Lisboa voltou a ser o concelho com maior número de casos (1496), seguido de Vila Nova de Gaia (1404) e do Porto (1236). Há outros três concelhos com mais de mil casos identificados: Matosinhos (1142), Braga (1079) e Gondomar (1010).

Os infectados por concelho podem ser mais do que os registados no boletim, uma vez que os números são os do SINAVE – Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que correspondem a 85% dos casos confirmados.

Na quinta-feira, Portugal tinha registado um total de 986 mortes e 25.045 casos de infecção.