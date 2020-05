UGT critica inspecções por email e telefone

A emergência do covid-19 e a paralisação da actividade económica provocaram efeitos perversos no mundo do trabalho que preocupam a UGT. “Temos de evitar os despedimentos abusivos, no terreno há que reforçar com inspectores de outras áreas as equipas da Autoridade das Condições de Trabalho que, na semana passada, estavam a fazer fiscalizações às empresas por telefone, a avaliação dependia de quem atendia”, critica Carlos Silva.

