Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, afirma que a luta que a central sindical vai realizar em vários pontos do país, é a “necessária para exigir emprego, salários e direitos” e para “exigir as respostas necessárias como a proibição de todos os despedimentos e a garantia do pagamento da retribuição total a todos os trabalhadores.”

