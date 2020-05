1º de Maio: comemorações nas ruas mas a respeitar marcas no chão para cada um

Não vai haver desfiles, nem manifestações, nem grandes concentrações de pessoas, mas CGTP vai estar nas ruas e nas praças de Portugal para comemorar o 1.º de Maio. Tudo está a ser preparado “com detalhe” e em “colaboração com as forças de segurança” para que as recomendações de protecção contra a covid-19 não sejam violadas por ninguém.

