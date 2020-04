Salvar a TAP ou salvar o planeta?

A crise da covid-19 já causou mais de 200 mil mortes. A Organização Mundial do Trabalho previu inicialmente cerca de 25 milhões de desempregados em todo o mundo. Entretanto, só nos EUA já há 30 milhões de novos desempregados. A OMT reviu entretanto a sua estimativa em alta, e espera agora que 200 milhões de pessoas fiquem sem trabalho. A fome, a mais terrível das privações, ameaça 265 milhões de pessoas, segundo David Beasley, diretor executivo do Programa Alimentar da ONU. Na Índia, mais de 140 milhões de trabalhadores oriundos de locais remotos do país perderam o emprego de um dia para o outro nas grandes cidades, quando o primeiro-ministro anunciou um lockdown estrito que parou imediatamente os transportes internos. As pessoas que não se puseram a viajar várias centenas de quilómetros a pé para tentar voltar para as suas famílias estão agora a viver em alojamentos sobrelotados ou na rua, sem condições de higiene, sem qualquer fonte de rendimento e sem apoios do governo. A Índia é o país no qual o Programa Alimentar da ONU estima um maior aumento nas pessoas com fome: 22 milhões desde que começou esta crise.

