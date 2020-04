Portugal, utopia real (II)

Assumidamente, é estranho dar este título a uma crónica quando aquilo que estamos a viver mais parece uma distopia: as pessoas andam de máscara na rua e evitam aproximar-se ou estão fechadas em casa e contactam apenas através de ecrãs; a economia está já a sofrer o maior embate do século XXI, e esperemos que não passe disso; e as autoridades oferecem-nos uma escolha entre arriscar a vida ou ter a vida vigiada eletronicamente.

