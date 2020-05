Demita-se, sr.ª secretária de Estado

É secretária de Estado para a Integração e as Migrações, mas a sua entrevista ao PÚBLICO mostra que encara a função com leviandade. Ofende imigrantes e os cidadãos portugueses. Quer “encaminhar parte dos imigrantes do turismo para a agricultura”. Eles que não vão: serão sujeitos a herbicidas fumigados, sem protecção. Não vão: tal como os romenos, nepaleses, etc., serão sujeitos a viver em garagens ou contentores, no país das uvas, dos azeites, dos frutos vermelhos e das saladinhas lavadas.

Mas, então, não é que a governante teve “a oportunidade de visitar algumas dessas habitações e tinham todas as condições, uma delas tinha ginásio, outra jogos”. Está a gozar? Com os imigrantes? Com os portugueses que vivem nas aldeias e vilas do centro do Alentejo e do sudoeste? Com as próprias autarquias, depauperadas pelo afluxo dessa imigração no sistema de saúde, de ensino, de rodovias esburacadas por empresas que nem pagam impostos no país? (Ah, uma delas até fez a doação de uns 1600 euros a uma escola onde afluíram mais de dez nacionalidades…).

Eduarda Ferreira, Lisboa

1.º Maio internacionalista

As comemorações do 1.º de Maio não podem servir para dividir os portugueses como a evocação do 25 de Abril. O 1.º de Maio é internacionalista. No entanto, defender direitos adquiridos e direitos universais da dignidade humana não é através de festas e manifestações. Nos países onde a classe trabalhadora atingiu bom nível de vida essa data quase passa despercebida. É através do voto que se elegem os verdadeiros representantes dos trabalhadores. O 1.º de Maio de 2020 vai ficar manchado pela crise pandémica. Inúmeros países aproveitaram o vírus para investir contra direitos dos trabalhadores. Comemorar o 1.º de Maio é defender quem trabalha e combater o desemprego.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Biden para Presidente

A eleição de Joe Biden para Presidente dos EUA - a última sondagem dá-lhe 44% contra 38 de Trump - seria uma lufada de ar fresco. A reeleição de Trump seria como que uma tragédia e logo a seguir à da covid-19. Os EUA e o mundo em geral não mereceriam tanto infortúnio. O apoio de Obama e de Hillary Clinton a Biden e a escolha de uma mulher para vice-presidente são a garantia de que se trata de candidatura credível, capaz de mudar radicalmente a política interna dos norte-americanos, bem como a posição destes face ao mundo. Trump só será falado e recordado por motivos péssimos. Os bombardeamentos à Síria e a intervenção no Iraque, com política oposta à do acordo nuclear de Obama com o Irão, o famigerado muro na fronteira com o México, a destruição do Serviço Nacional de Saúde, também obra do seu antecessor, o ódio aos jornalistas, a arrogância com que fala e os disparates que diz, como o bem recente do desinfectante são, entre outras, manchas negras de um mandato para esquecer. Trump talvez tenha sido o pior Presidente da história do país. De Biden espera-se que devolva aos EUA o prestígio de nação respeitada em todo o mundo e não odiada, como tem sido no consulado de Trump.

Simões Ilharco, Lisboa