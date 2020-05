Kim Jong-un reapareceu em público, segundo agência de notícias sul-coreana

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, terá feito a primeira aparição pública em três semanas. A notícia é avançada esta sexta-feira pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, que indica que Kim Jong-un participou na inauguração de uma fábrica de fertilizantes em Sunchon, em Pyongan do Sul.

As especulações sobre o estado de saúde do líder norte-coreano tiveram início quando este não marcou presença nas celebrações do 108.º aniversário do avô e fundador do regime norte-coreano, Kim Il-sung, no dia 15 de Abril.

Ainda esta sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou-se a comentar a suposta reaparição de Kim Jong-un. “Prefiro não comentar para já”, disse Trump, numa conferência de imprensa na Casa Branca. “Falaremos sobre o assunto numa altura mais oportuna”. O líder norte-coreano estava desaparecido desde o dia 11 de Abril.

Apesar de o secretário de Estado Mike Pompeo ter afirmado que os responsáveis norte-americanos na Coreia do Norte não terem “visto" Kim Jong-un há semanas, o Governo sul-coreano rejeitou sempre o cenário de doença grave – e até morte.

O ministro sul-coreano da Unificação, Kim Yeon-chul, responsável pela diplomacia com a Coreia do Norte, afirmou no domingo passado que o Governo tinha recolhido as informações necessárias para dizer com confiança que nada de errado se estava a passar com Kim Jong-un.

Esta informação veio contrariar uma emissão da cadeia de televisão norte-americana CNN que, citando um responsável norte-americano, garantiam que os EUA tinham acesso a informações de que Kim Jong-un estaria “em estado grave” devido a complicações pós-operatórias.