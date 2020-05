Mil mortos por covid-19 em Portugal

Evolução diária das mortes por covid-19

A Direcção-Geral da Saúde emite todos os dias, ao final da manhã, um boletim em que faz o balanço dos novos casos de infecção e dos óbitos registados até ao final do dia anterior. É aqui que os números da doença se tornam oficiais. O boletim de 3 de Abril é o que contabiliza mais mortos em 24 horas: 37.

Evolução dos casos de covid-19, dos óbitos e da taxa de letalidade

Taxa de letalidade: percentagem de óbitos por covid-19 face ao total de casos confirmados.

Valores acumulados a 1 de Maio

Evolução das mortes por região

Valores acumulados

Mortes

Casos

Letalidade

As datas relativas aos casos confirmados e óbitos por covid-19 que aparecem nestes gráficos são as dos boletins oficiais da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que registam os casos. Por exemplo, a primeira morte em Portugal foi confirmada pelo Governo a 16 de Março, mas só foi registada no Relatório de Situação da DGS no dia seguinte. Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo. No caso do Alentejo, a única morte aconteceu no dia 20 de Abril, mas só passou a constar do relatório no dia 22 de Abril.