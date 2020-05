Exercício físico para avós e tios-avós fazerem em casa

Praticar exercício físico com regularidade é essencial para todas as pessoas, mas especialmente para quem já tem alguma idade pois é uma forma efectiva para reduzir, prevenir e tratar declínios funcionais associados ao envelhecimento.

Mais A carregar...

A actividade física nos seniores contribui de maneira favorável e significativa, favorecendo assim um envelhecimento mais saudável e seguro. Por meio da prática corporal é possível melhorar a qualidade de vida e reintegrar os mais velhos, para que possam viver com mais independência e saúde, prevenindo as doenças que ocorrem durante o processo de envelhecimento.

Pode fazer o conjunto de exercícios duas vezes, com dez a 12 repetições em cada uma das propostas.

1. Agachamento

Eleve-se e levante-se de um banco ou de uma cadeira.

DR DR Fotogaleria DR

2. Extensão da perna

Mantenha-se sentado e, com os joelhos lado a lado, eleve o pé de uma forma controlada até onde conseguir. Repita com o outro pé.

DR DR Fotogaleria DR

3. Remada

Sentado, segure numa toalha ou banda elástica. Com os braços esticados, faça uma remada trazendo a toalha até ao nível médio do peito. As costas devem manter-se na mesma posição, sem deixar oscilar para a frente e para trás. Pode realizar o exercício de pé, encostado a uma cadeira ou a uma parede.

DR DR Fotogaleria DR

4. Flexões

Utilize uma cadeira ou uma mesa (verifique que está bem segura e não desliza para que, ao fazer o exercício, não corra o risco de desequilibrar-se e cair), ou então escolha uma parede onde coloca as mãos e mantém os braços esticados. Aproxime e afaste o peito, flectindo os braços, sempre na linha das mãos.

DR DR Fotogaleria DR

5. Ombros

Sentado na cadeira, comece por esticar os braços à altura dos ombros. Eleve as mãos para cima, sempre com os braços esticados. Tente executar o movimento sem elevar os ombros para juntos das orelhas, evitando assim tensão na cervical.

DR DR Fotogaleria DR

6. Alongamentos

Alternando pernas e braços, faça cada um destes exercícios durante 30 segundos, de maneira a alongar os membros superiores e inferiores.

DR DR DR DR Fotogaleria DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

7. Equilíbrio

O último exercício tem como objectivo trabalhar o equilíbrio. Coloque um pé sob uma almofada, eleve o joelho da outra perna para cima e tente ficar numa posição equilibrada durante 30 segundos. Repita com a outra perna.

Foto DR