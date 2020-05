“Casámos!”

Neste programa, já contámos a história de um casamento que foi cancelado e adiado por um ano, mas não foi isso que aconteceu a todos os casamentos neste contexto de pandemia. Jorge Vaz Nande, argumentista português a residir em São Paulo, no Brasil, conta na primeira pessoa as peripécias de toda a preparação do casamento com a Cyntia e como decorreu a cerimónia (possível) já em plena crise pandémica.

Mais A carregar...

SPOILER: Não foi uma cerimónia “normal”.

Em Casa é um podcast para todos nós feito por todos nós. Estamos a aprender uns com os outros à medida que o tempo avança nesta situação inédita para todos. Por isso, são importantes todos os testemunhos. Mensagens de voz que podem ser gravadas e enviadas por WhatsApp (+351 911 819 665) a partir de qualquer dispositivo móvel.

Com a ameaça da covid-19 e o mais que recomendado isolamento voluntário, nasceram movimentos como #FiqueEmCasa e #EmFicoEmCasa. E a vida mudou. Quanto mudou? Como mudou? Como estamos a lidar com a opção ou obrigação de trabalhar no mesmo sítio em que vivemos? Como reagem os nossos filhos a tudo isto e o que estamos a fazer para que o dia-a-dia seja o “mais normal possível”?

São os próprios ouvintes a contar as suas experiências, através de testemunhos de voz enviados por WhatsApp (+351 911 819 665). O podcast faz justiça ao título: está a ser produzido em casa por Marco António, jornalista e podcaster, autor do podcast premiado Histórias de Portugal. Estamos nisto juntos. Todos. Muitos de nós… em casa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o podcast Em Casa no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.