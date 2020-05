A um dia do fim do estado de emergência, o 1.º de Maio saiu às ruas – com distanciamento

Mesmo com o estado de emergência em vigor, os trabalhadores saíram à rua para assinalar o 1.º de Maio. Em Lisboa, as celebrações do Dia do Trabalhador ocorreram na Alameda D. Afonso Henriques, onde teve lugar a acção de rua da CGTP.

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, discursou pelas 15h15, dirigindo-se a mais de 500 pessoas, que procuraram reservar entre si uma distância de dois metros. No jardim, fitas marcavam uma distância de cinco metros entre as filas.

A Norte, no Porto, o cenário foi idêntico na Avenida dos Aliados, onde as celebrações do feriado também saíram às ruas.