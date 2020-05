Um 1.º Maio da CGTP contra a “borracha” que apaga direitos

Com perto de um milhão de trabalhadores em layoff, 372 mil desempregados e outros 350 mil trabalhadores a viver com rendimentos reduzidos, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) assinala este ano o 1.º de Maio de uma forma historicamente diferente. Não há desfiles, nem manifestações, mas estará na rua a dar “voz” aos cidadãos “assolados” pelas consequências do surto de covid-19 e a “ameaça do ataque aos seus direitos”.

