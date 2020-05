Campo neutro e 40 mil testes: cenários para completar a Premier League

A eventual conclusão da Premier League 2019-20 está dependente da realização dos jogos em campo neutro e da realização massiva de testes que permitam detectar a covid-19. Estas são, de acordo com a BBC, duas das principais directrizes saídas da reunião desta sexta-feira entre os representantes dos clubes do campeonato inglês.

A intenção é recorrer a um máximo de 10 estádios para completar a época, ao invés dos 20 habitualmente utilizados. Uma medida que surge na linha daquilo que é defendido para a presente edição da Liga portuguesa, cujo projecto de relançamento prevê o recurso aos estádios mais modernos, nomeadamente os que foram construídos ou reabilitados para o Euro 2004.

Adicionalmente, foi discutida no encontro a necessidade de aplicar em larga escala testes anti-covid19, que permitam minimizar o risco de contágio. Em que moldes deverão acontecer ainda não é claro, mas a BBC avançou já com um número: 40.000 testes seriam necessários para avaliar jogadores, equipa técnica e demais agentes desportivos.

Sob o lema “Project Restart”, o modelo desenhado não está ainda fechado e a direcção da Premier League já deixou claro, em comunicado, que “não foram tomadas decisões” na reunião de hoje. “Os clubes trocaram pontos de vista acerca da informação que nos foi fornecida”, esclarece o organismo.

Transversal é a vontade de apenas recomeçar a prova “quando for seguro e apropriado”, seguindo escrupulosamente as indicações das autoridades. “Os clubes confirmaram o compromisso de terminarem a época 2019-20, mantendo a integridade da competição e aproveitando o apoio do Governo”, prossegue a Premier League.

Com o campeonato suspenso desde 13 de Março por força da pandemia de covid-19, há ainda 92 encontros por disputar. E só avançarão, se houver autorização, à porta fechada, também à imagem do que irá suceder em Portugal, não estando posta de parte a possibilidade de alguns jogos serem transmitidos em canal aberto.

Entre outras recomendações propostas, destaca-se a obrigatoriedade de os jogadores chegarem aos locais de treino já equipados, usarem máscara e fazerem as refeições em casa, para além de as academias dos clubes deverem estar preparadas para que se cumpram as normas de distanciamento obrigatórias. No que respeita à realização dos testes, a intenção é de fazer essa avaliação duas vezes por semana, em regime de drive-through, o que significa que os atletas não terão necessidade de sair do carro.