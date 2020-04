Morreu Tony Allen, o “beat” do afrobeat

Fela Kuti, o homem que cunhou o termo afrobeat para designar o género de música que fazia com o grupo Africa 70, dizia que, sem a bateria de Tony Allen, que também foi director musical da banda, o afrobeat nunca teria existido. O nigeriano Allen, que continuou a tocar o seu instrumento até agora, morreu esta quinta-feira, em Paris, França, país onde vivia desde os anos 1980. A notícia foi avançada pelo site de notícias sobre África Sahara Reporters e entretanto confirmada pela Rolling Stone, que diz que a causa da morte ainda não é conhecida.

Nascido em Lagos, Nigéria, em 1939, Allen era autodidacta, tendo começado a tocar bateria aos 18 anos, influenciado pelo jazz de Max Roach e Art Blakey e o afro-jazz do ganiano Kofi Ghanaba. Foi isso que fez mesmo até ao fim. Tinha acabado de lançar Rejoice, um novo disco com Hugh Masekela, o trompetista sul-africano que morreu em Janeiro.

A colaboração com Kuti, que começou nos anos 1960, deu-se primeiro na banda de jazz Koola Lobitos, e depois nos Africa 70, dos quais saiu em 1979, deu-nos mais de 30 discos, incluindo Zombie, de 1976, ou Gentleman, de 1973. A bateria dele foi essencial na criação da junção polirrítmica de funk, jazz, ritmos nigerianos e highlife que é o afrobeat.

Allen começou uma carreira a solo em meados dos anos 1970, e nos últimos anos tinha colaborado bastante com Damon Albarn, de Blur e Gorillaz, em particular no supergrupo The Good, the Bad & the Queen, ao lado de Paul Simonon, dos Clash, e Simon Tong, dos Verve, cujo último disco é de 2018.

Numa entrevista ao Ípsilon em 2002, aquando do lançamento disco a solo Home Cooking, disse: "Tudo é afrobeat. ‘Fusion’. Toco diferentes padrões, mas não sei tocar nada que não seja afrobeat. No passado fiz coisas demasiado direccionadas, desta vez decidi chegar a toda a gente. É preciso modernizar o afrobeat, procurando sempre novas direcções. Quero que no meu disco todos encontrem pelo menos um tema de que gostem, especialmente as novas gerações. São eles que compram os discos.”

Ao longo da sua duradoura e ecléctica carreira, que reflectia essa vontade de se modernizar a toda a hora, gravou também com nomes como King Sunny Adé, Manu Dibango (outro músico recentemente falecido), Ray Lema, Jimi Tenor, Ty, Ernest Ranglin, Sébastien Tellier, Charlote Gainsbourg, Jarvis Cocker, Air, Flea, Moritz Von Oswald ou Jeff Mills, ao lado de quem actuou no ano passado na Casa da Música, no Porto, entre muitos outros.

Allen actuou em Lisboa em 2017, no Lisb-On Jardim Sonoro, festival ao qual era suposto voltar em Setembro deste ano. Também tinha uma actuação originalmente marcada para dia 26 de Maio no Teatro da Trindade.