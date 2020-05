Filmar Brasília como o fracasso do mais espectacular sucesso do mundo

“A arquitectura da cidade, a sua natureza monumental, é a maior performance que eu alguma vez vi.” Do outro lado de uma chamada a cinco por Skype, Meredith Zielke ri-se e confirma que, sim, Brasília, a capital brasileira “inventada” do zero pelos arquitectos Óscar Niemeyer (1907-2012) e Lúcio Costa (1902-1988), é, ela própria, uma performance. Ela lá sabe, pois juntamente com os colegas de chamada, Andrew Benz, Sebastián Alvarez e Yoni Goldstein, vem das artes visuais e performativas. E passou oito anos a filmar Brasília para este ensaio inclassificável chamado A Machine to Live In, Uma Máquina para se Habitar, que está esta semana na competição paralela Burning Lights do festival suíço Visions du Réel.

