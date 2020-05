Cansados de (algumas) imagens

Emanuela pôs as duas mãos sobre o caixão fechado do pai. Está cabisbaixa e tem uma máscara a cobrir-lhe boa parte do rosto. Carmelo Marchese, 93 anos, morreu em casa, na cidade de Brescia, a 28 de Março, porque a família assim o quis. Apresentava sintomas coincidentes com os da covid-19 e antes mesmo de saberem se estaria infectado com o novo coronavírus, filha e netos tinham já decidido que o patriarca dos Marchese não enfrentaria a doença numa unidade hospitalar em que não podiam acompanhá-lo e onde, muito provavelmente, viria a morrer sozinho. O médico de Carmelo não tentou dissuadi-los. Eram poucas as hipóteses de sobrevivência deste antigo funcionário da câmara que esteve ao serviço da Marinha na Segunda Guerra e que ainda chegou a conhecer Martina, a bisneta. Naquela altura, no Norte de Itália, região fortemente afectada pela pandemia, os clínicos eram muitas vezes forçados a escolher quem receber no hospital, quem ligar ao ventilador.

