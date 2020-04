Transportes Urbanos de Braga reduzem mensalidade para desempregados ou em layoff

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) vão criar um novo passe de carregamento mensal com 50% de desconto para pessoas em situação comprovada de desemprego ou em layoff, anunciou hoje o município.

Em comunicado, o município acrescenta que a medida será implementada a partir de Junho, com o objectivo de mitigar as consequências da pandemia de covid-19.

Entretanto, em Maio, e à semelhança do que aconteceu em Abril, os TUB também não vão cobrar nas viagens do serviço de transportes nem as avenças de estacionamento à superfície a moradores e comerciantes. “Esta é mais uma forma de ajudar as famílias bracarenses e de aliviar os efeitos que a pandemia está a ter na nossa sociedade”, sublinha o município.

Com a redução de 50%, o novo passe terá o custo de nove euros para a primeira coroa, 13 para a segunda e 15 euros para a terceira. Os postos de venda retomarão a sua actividade a partir de 21 de Maio.

Com a abertura dos postos de venda, os utilizadores em situação de desemprego ou em layoff devem fazer-se acompanhar dos documentos que comprovem a sua situação para assim beneficiarem do desconto aplicável.

Adicionalmente, a partir de 21 de Maio, os TUB vão passar a disponibilizar para venda cartões pré-comprados com carregamento de duas viagens. “Esta medida tem o objectivo de reduzir os bilhetes comprados a bordo, evitando ao máximo o contacto e troca de dinheiro entre o motorista e os utilizadores”, destaca o comunicado.

Em Maio, os utilizadores não terão necessidade de proceder ao carregamento dos passes para viajar nos TUB.

Com o fim do estado de emergência nacional, os TUB vão ajustar a cadência do serviço de transporte ao fluxo de utilizadores, de acordo com a gradual abertura das actividades económicas, bem como da procura que se vier a registar. Actualmente, nos dias úteis, os TUB estão com uma frequência equivalente a um sábado e ao fim de semana funciona a oferta equivalente a um dia de domingo.

Na próxima semana, os TUB vão reforçar algumas linhas e, a partir de 18 de Maio, com a reabertura de alguns estabelecimentos de ensino, vai aumentar também outras ligações.

Posteriormente será feita uma avaliação do serviço dos TUB, em função da dinâmica geral e da retoma do comércio, para a reabertura das outras ligações.

Os apoios da empresa municipal estendem-se ainda às avenças do estacionamento à superfície geridas pelos Estacionamentos Urbanos de Braga (EUB).

Além de não cobrar o pagamento das avenças de Maio a moradores e comerciantes, a partir de Junho os EUB vão isentar o pagamento do estacionamento a moradores que comprovadamente estejam em teletrabalho, em apoio a filhos menores, em situação de desemprego ou em layoff e ainda em isolamento profilático.

Os EUB retomam a fiscalização a 1 de Junho e, para beneficiar daquela isenção, os moradores devem entregar os respectivos comprovativos a partir de 25 de Maio.